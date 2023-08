Fan aus St. Michael vom Rapid Match direkt ins AKH

Austria Wien-Fans haben es im Rapidstadion immer schwer, aber dieser Vorfall ist dramatisch.

Christoph Boisits war mit Freunden bei der Europacup-Partie Rapid Wien gegen Debrecen und wurde nach dem Spiel in einer Toilette zusammen geschlagen udn schwer verletzt. „Wir waren so ziemlich die letzten im Stadion und wollten noch eine Runde trinken. Ich bin Austria-Wien Fan, aber ich habe mich nicht als solcher deklaiert. Aber vielleicht wurde unser Gespräch zufällig gehört. Ich ging zur Toilette und wurde bewusstlos geschlagen. Die Polizei ermittelt, aber ich hab den Angreifer schon als Rapid-Fan ausgemacht“, sagt Bosits, dem es den Umständen entsprechend gut geht.

„Ich habe eine Gehirnerschütterung, habe die Nase gebrochen und ein Zahn wurde mir auch ausgeschlagen. Ich wurde bewusstlos und ins AKH gebracht“, sagt Boisits, der in Perchtoldsdorf lebt, dort einen Greislerladen betreibt und als typische Südburgenlandpendler das Wochenende im Burgenland verbringt.

Rapid-Pressechef Peter Klinglmüller zeigt sich in einer ersten Reaktion negativ überrascht. „Ich habe von diesem Vorfall bislang nichts gehört, ich war sehr froh, dass es bei diesem Spiel trotz hoher Polizeipräsenz wegen über 1.000 Gästefans keine Meldungen in diese Richtung gab. Wenn jemand verletzt wird, tut uns das natürlich sehr leid. Wir lehnen Gewalt in jeglicher Form ab. Im Stadion ist die Sicherheit der Zuschauer, egal ob Heim- oder Gästefans, oberstes Gebot. Gewalt ist ein absolutes No-Go“, so Klinglmüller, der nähere Infos haben wollte, um der Sache nach zu gehen.

Gleichzeitig bat er um Kontaktdaten des Südburgenländers, um sich persönlich zu dem Vorfall und dem Wohlbefinden zu erkundigen.

„Ich weiß, dass den SK Rapid natürlich keine Schuld trifft, aber in dieses Stadion werde ich nicht mehr gehen“, sagt Christoph Boisits. „Ist es wirklich Alltag in dieser Welt unter Besuchern so brutal zu sein? Ich bin ein Fussball ferner Mensch und kann in keiner Weise diese Brutalität nachvollziehen. Es sollte doch jeder der zu einem Match geht, auch gesund wieder heim kommen„, sagt Christophs Tante Sabine Boisits. Laut Christoph Boisits hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.