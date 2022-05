Burgenländer schaffte es in Miami vom Kellner zum "Burger-Meister"

Werbung EO Park Anzeige Jede große Liebe braucht ein Gegenüber!

Alexander Ringleb, der Sohn einer Stegersbacherin, ist vor 25 Jahren nach Amerika ausgewandert, um sich vom Kellner zu einem der erfolgreichsten Burger-Restaurant-Besitzer in Miami hochzuarbeiten. In seinen „Burgermeister“-Lokalen (die heißen wirklich so) gehen pro Tag mehr als 1.000 Burger über den Tisch.

„Burgenländische“ Küche in Miami – im Herzstück seines Burgerlokals, mit Servus am Abend Reporterin Pia Pichler Foto: ServusTV

„Ich lebe den amerikanischen Traum, man muss dafür aber bereit sein, alles andere hintenanzustellen“, sagt der sympathische Wahl-Amerikaner und verrät, was ihm am Burgenland am meisten fehlt: „Miami gibt mir alles, was ich brauche, außer Weihnachten. Unter Palmen kommt da keine Stimmung bei mir auf, das geht gar nicht, da vermisse ich Österreich dann schon.“

Der Dreh zum Beitrag Foto: ServusTV

Jetzt ist aber mal Miami sein Lebensmittelpunkt – und der Ehrgeiz, mit seinen Filialen zu wachsen, riesengroß: „Zunächst will ich ganz Florida erobern. Und dann vielleicht sogar ganz Amerika!“ Selbst sieht der "Burger-Meister" eher aus wie ein Bodybuilder. Darauf angesprochen lacht er nur. Den Sport braucht er zum Ausgleich, wenn die Tage lang und stressig sind, wie er sagt.

Alexander Ringleb im Gespräch mit Servus am Abend Reporterin Pia Pichler Foto: ServusTV

Der ServusTV-Beitrag wird am kommenden Freitag (06.05.2022) um 18:05 Uhr bei Servus am Abend zu sehen sein: https://www.servustv.com/

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.