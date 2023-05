Heinz Janisch erhält Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2023

Der 1960 in Güssing geborene Autor Heinz Janisch wurde in der vergangenen Woche mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2023 des Kunst- und Kulturministeriums ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Kulturzentrum Eisenstadt in Kooperation mit dem Literaturhaus Mattersburg statt.

ORF-„Menschenbilder“-Redakteur bereits mehrfach ausgezeichnet

Janisch ist seit 1982 als Mitarbeiter beim Österreichischen Rundfunk tätig und Redakteur der Porträt-Reihe "Menschenbilder". Seine Werke, darunter zahlreiche Kinder- und Jugendbücher, wurden in über zwölf Sprachen übersetzt und erfreuen sich internationaler Anerkennung. Janisch möchte Kinder dazu ermutigen, Bücher als Geschenk zu erleben und sie mit Spannung zu öffnen, um sich von den darin enthaltenen Geschichten überraschen zu lassen. Der Österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur in Österreich. Heinz Janisch wurde bereits mehrfach für seine Werke geehrt, darunter mit dem Österreichischen Staatspreis für Kinderlyrik, dem Österreichischen Kunstpreis für Kinder- und Jugendliteratur und dem Bologna Ragazzi Award. Seine Texte behandeln zeitlose Themen aus der Lebenswelt von Kindern und regen zum Nachdenken über Sprache, Freundschaft, Träume und Ängste an.

„Jeder Preis ist eine Wertschätzung. Man will gesehen werden mit dem was man macht. Ich freue mich über jeden Preis“, so Autor Heinz Janisch. „Der Preis würdigt das herausragende Schaffen von Heinz Janisch und sein Engagement für die Kinder- und Jugendliteratur. Er hat mit seiner einzigartigen künstlerischen Gestaltungskraft sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistert. Sein Werk hat einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung der Kinder- und Jugendliteratur geleistet und wird weiterhin große Anerkennung finden“, so Landtagspräsidentin Verena Dunst.

