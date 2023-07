Ollersdorfer tragen Blumenkästen zu Grabe

Nicht nur in der Gemeinde Ollersdorf, sondern in vielen Gemeinden des Südburgenland, zieren Blumenkästen auf Brückengeländern das Ortsbild. Für die Landesstraßenverwaltung stellen diese ein Sicherheitsrisiko dar. In einem Schreiben, welches an alle Gemeinden in den Bezirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf ging, werden die Kommunen aufgefordert, besagte Blumenkästen, die auf Brücken und Stützmauern, die sich im Eigentum des Landes befinden, zu entfernen.

Auch die Gemeinde Ollersdorf hat ein solches Schreiben bekommen, der Unmut darüber ist bei Bürgermeister Bernd Strobl und dem Verschönerungsverein groß. „Diese Aktion ist eine Demontage des Ehrenamts durch das Land Burgenland“, zeigt sich Ortschef Bernd Strobl verärgert und lud kurzerhand zum Lokalaugenschein, um zu zeigen, dass in Ollersdorf durch montierte Blumenkisten kein Sicherheitsrisiko bestehe (siehe Video).

Viel mehr sieht Strobl eine „Stümerhaftigkeit“ des Landes darin und „Schlag ins Gesicht an all jene, die sich ehrenamtlich für die Ortsbildverschönerung einsetzten.“ „Denkt man auch an die sinkenden Tourismuszahlen, dann ist das eine Aktion, die sicherlich auch nicht zu einer Verbesserung der Situation beitragen wird“, meint Strobl. „Seit mehr als 20 Jahren wurde in Ollersdorf niemand verletzt, weil ein Blumentrog auf einem Brückengeländer montiert war“, sagt auch Verschönerungsvereins-Obfrau Erna Bischof. Weil man sich aber an die Vorgaben des Landes natürlich halten werde, wurden die Blumenkisten in Ollersdorf demontiert.

In dem Schreiben des Landes heißt es, dass grundsätzlich keine Blumenkästen auf Geländern der Landesstraßenverwaltung aufgehängt werden dürfen. Die Blumenkästen engen das Lichtraumprofil ein, da die volle Breite des Gehweges nicht vorhanden ist. Weiters sind die Aufhänge-Konstruktionen scharfkantig und stellen ein potentielles Verletzungsrisiko dar. Sollten Gemeinden der Aufforderung nicht nachkommen und es zu Verletzungen jeglicher Art in diesem Zusammenhang kommen, ist die Landesstraßenverwaltung schad- und klaglos zu halten.