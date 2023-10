Ein jahr Sonnenmarkt Güssing

„Unsere Bilanz lässt sich sehen, denn wir helfen jeden Tag. Herzlichen Dank an all unsere Kundinnen und Kunden, die wir im letzten Jahr begrüßen, beraten und versorgen durften“, sagte Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst beim einjährigen Jubiläum des Sonnenmarktes. Ganz konkret heißt das 10.821 Einkäufe im Sonnenmarkt Güssing und 6.832 Einkäufe in der Schatzgrube Güssing. Im Sonnencafe Güssing konnten 1.485 Rechnungen verbucht werden. „Im Sonnenmarkt werden qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die sonst leider entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus unterschiedlichsten Gründen weggeworfen werden würden, um ein Drittel des handelsüblichen Preises verkauft. Handelsketten unterstützen uns im Sinne der Nachhaltigkeit mit Waren, die nicht mehr im regulären Verkauf angeboten werden. So können wir günstige Preise garantieren“, heißt es seitens der Volkshilfe. Mit einer Einkaufsberechtigung ist es möglich, Lebensmittel, Hygiene und Haushaltsprodukte um bis zu 60 Prozent billiger zu kaufen, als im normalen Handel. Die Einkaufsberechtigung ist an das Netto-Haushalteinkommen gebunden.