Apfeldorf Kukmirn bekommt nun offiziell neues „Herz“

Es war zwar mehr ein symbolischer Akt denn tatsächlicher Startschuss, denn die Abbrucharbeiten des alten Gemeindeamts haben bereits begonnen. Trotzdem fanden sich am Donnerstagvormittag Landesrat Heinrich Dorner, Landtagsabgeordnete Verena Dunst, Vertreter der Projektentwicklung Burgenland (PEB) sowie des Architekturbüros Richter, Gemeinderäte und -arbeiter sowie Schaulustige am Vorplatz der Feuerwehr ein, um die Projektumsetzung zu zelebrieren. „Es war kein leichter Weg. Vor 30 Jahren wurde schon darüber geredet, was mit dem Amt passiert - und immer ist etwas dazwischen gekommen“, gibt Bürgermeister Kemetter zu. Der Mehrheitsbeschluss für die Neubauvariante besiegelte den Baustart nach über zwei Jahren Planungsphase und diversen, teils hitzigen Diskussionen.

„Das wird kein Kollosseum, kein Prunkbau; es soll nur den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechen. Ein Gemeindezentrum ist das Herz einer Gemeinde. Es wird eine finanzielle Herausforderung, doch mit Rücklagen, auslaufenden Darlehen und dankenswerterweise der Unterstützung des Landeshauptmanns mit 600.000 Euro werden wir die 2,8 Millionen Euro stemmen“, führt Kemetter aus. Die Fertigstellung sei bereits für Oktober 2024 geplant.