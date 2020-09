In der Vorwoche wurde der Grundstein für acht neue Wohnungen in verschiedenen Größen, geplant von Architekt Martin Schwartz, im Bereich der bestehenden Wohnhausanlagen „Am Sportplatz“ gelegt.

In Eberau selbst wurden von der OSG in den letzten Jahren 25 Wohnungen errichtet, zwölf im Ortsteil Gaas und weitere vier Wohnungen in Kulm. Auch die Wohngemeinschaft „Lebensraum Heidelmair“ in Eberau – ein richtiges Schmuckkästchen - wurde gemeinsam mit der OSG und sozialpädagogischen Fachkräften in Eberau entwickelt und 2019 fertiggestellt.