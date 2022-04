Güssinger SPÖ-Frauen bewiesen viel Herz

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Der Reinerlös (400 Euro von den SPÖ-Bezirksfrauen und 632 Euro von den SPÖ-Frauen aus Wörterberg) wurde an die ehrenamtliche Volkshilfe Präsidentin Verena Dunst übergeben. Die Volkshilfe Burgenland unterstützt damit, gemeinsam mit der Volkshilfe Österreich direkt vor Ort in der Ukraine und hilft auch ukrainischen Flüchtlingen in Österreich.

