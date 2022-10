Volle Zustimmung für den Ortschef von Heugraben

Werbung

Walter Zloklikovits (SPÖ) hat das Amt des Bürgermeisters nach Mario Faustner übernommen - dafür haben 63 Prozent der Bevölkerung im vergangenen September gestimmt. Dieser ist nun das erste Mal bei einer Bürgermeister- und Gemeinderatswahl als Kandidat angetreten - und konnte wieder einmal überzeugen. 83,33 Prozent haben dem SPÖ-Bürgermeisterkandidaten ihre Stimme gegeben. Und das, obwohl die ÖVP eigentlich die Mehrheit im Gemeinderat hatte. Die Betonung liegt hier auf hatte, denn die SPÖ hat die ÖVP mit Mandaten im Gemeinderat überholt.

Große Erleichterung nach der Bürgermeisterwahl

Walter Zloklikovits (SPÖ) zeigt sich im Gespräch mit der BVZ über das aktuelle Ergebnis beider Wahlen mehr als erfreut. „Das Wahlergebnis ist für mich überraschend hoch ausgefallen. Ich glaube, dass ich in dem einen Jahr eine gute Arbeit geleistet habe und das wurde nun von der Bevölkerung honoriert. Ich habe es mir erhofft, aber nicht erträumt“, freut sich Walter Zloklikovits, der nun offiziell weiter Bürgermeister der Gemeinde ist.

Drei Mandate mehr als die ÖVP

Auch im Gemeinderat konnte die SPÖ die Mehrheit für sich gewinnen. Dort besitzt sie nun nicht mehr vier Mandate, sondern sieben. Das sind drei Gemeinderäte mehr als die ÖVP. „Es wird so einfacher zu arbeiten. Letztes Jahr waren wir noch in der Minderheit“, so der Ortschef Walter Zloklikovits.

Ein Mandat wechselt von der einen zur anderen Partei

Die ÖVP muss ein Mandat im Gemeinderat an die SPÖ abgeben. 40,9 Prozent aller Stimmen konnten sie für sich gewinnen - vor fünf Jahren waren es noch 58,3 Prozent. Dort hat man allerdings mit einem noch schlechteren Ergebnis gerechnet und ist dennoch zufrieden. Laut Jürgen Hacker (ÖVP) „habe es intern Turbulenzen gegeben“. Dennoch zieht dieser etwas Positives aus dem Ergebnis. „Für das haben wir eh gut abgeschlossen, wir sind ganz knapp an dem fünften Mandat vorbeigeschrammt“, so Hacker.

