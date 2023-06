NMS Güssing bekommt Sportgütesiegel in Gold

Übung macht den Meister und Sport in der Schule sorgt nicht nur für Gesundheit. Die Sportmittelschule Güssing blickt jetzt schon auf das erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte zurück. Mit sieben Landesmeistertiteln in unterschiedlichsten Sportarten. Im Badminton, Basketball 3x3 (jeweils Knaben und Mädchen), Volleyball 4x4 (jeweils Knaben und Mädchen), Leichtathletik und - gleich bei der allerersten Teilnahme - auch im Flag Football. „Die sieben Wochenstunden Sport für die SchülerInnen der Sportklassen, die alle am Vormittag stattfinden, sind eine tolle Grundlage, um sie auf die Wettkämpfe und Sportspiele gut vorzubereiten“, freut sich Direktorin Martina Farkas. Zwei Stunden davon dienen speziell dem Ballsport.

Beim großen Schulfest der Mittelschule wurden die erfolgreichen SchülerInnen von Bürgermeister Vinzenz Knor geehrt. Und neben den sportlichen Erfolgen wurde der Sportmittelschule Güssing vom Bund das Sportgütesiegel in Gold verliehen. Diese Auszeichnung würdigt die herausragenden Leistungen der Schule im Bereich des Schulsports und ist ein Beweis für das Engagement der Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler. „Diese Auszeichnung ist eine bestätigung für die tolle Arbeit, die hier geleistet wird. Ein höhere Auszeichnung gibt es nicht“, sagt Direktorin Martina Farkas.