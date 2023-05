HAK Stegersbach: Schülerinnen glänzen bei Sprach-Bewerben

Sensationelle Erfolge für die sprachtalentierten Schülerinnen des Campus BHAK BHAS Stegersbach: Helena Zarka holte sich beim Sprachencontest Bundesfinale den 3. Platz in Italienisch. Ein dreiminütiger Monolog und ein anschließender Dialog mit einem Native Speaker waren die Highlights dieses Sprachencontests. „Pronti per il futuro“ („Bereit für die Zukunft“) war das Thema und Helena Zarka brachte ihre Ideen in der Zielsprache ganz besonders gut zum Ausdruck „Helena hat das Burgenland ganz großartig vertreten, die gesamte Schule ist sehr stolz auf sie“, sagt ihre Lehrerin Elfi Rihane.

Sieg beim Landesfinale in Kroatisch

Auf Landesebene gibt es für die Schule noch einen weiteren Grund zu Jubeln. Der 1. Platz bei der burgenländischen Sprachentrophy in Kroatisch ging an Danira Velečković und damit holte sich die Schülerin auch den Landesmeistertitel. „Das sind großartige Leistungen, wir sind unglaublich stolz auf beide Mädels“, sagt Daniras Lehrerin Meliha Eichinger. Sprachen und Kommunikation sind wichtige Eckpfeiler an der HAK. Neben Kroatisch und Italienisch sind Englisch und Französisch Sprachenschwerpunkte der Schule.

