Eine Krone als Dank hat Tradition

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Bereits im Juni machten sich die Damen aus dem Pfarrgemeinderat und fleißige Helferinnen auf, um Ähren für das Kunstwerk zu schneiden - heuer waren es die von Hafer und Weizen.

Nach der Trocknungszeit wurden diese dann kunstvoll von Heidi Penthor, Anneliese Kremsner und Maria Unger auf den Metallbögen arrangiert. Gute drei Stunden und viele helfende Hände, die bei der Arbeit unterstützen, sind dazu nötig.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Eine vierstrahlige Krone von 1,40 Meter Höhe, die beim Erntedankfest am Sonntag, dem 11. September in einer Prozession zur Weihe bei der Kapelle gebracht wird und anschließend ihren Weg in die Kirche in St. Michael antritt.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.