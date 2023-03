Kinderbetreuung mit mehr Platz

Auf Einladung von Bürgermeister Otto Horvath und Bürgermeisterin Michaela Raber, besuchten Landesrätin Daniela Winkler und Landtagspräsidentin Verena Dunst den Kindergarten in Sankt Michael. Im Mittelpunkt standen die Themen Kinderbetreuung und die kommenden Vorhaben. In St. Michael will man den altererweiterten Kindergarten nämlich durch eine Kinderkrippe ersetzen. Der Bedarf sei groß, da beide Gemeinden einen starken Zuwachs von Familien mit Kindern verzeichnen.

Foto: Büro Dunst