Bildein färbt sich grün

Werbung

Der Bildeiner Stadl öffnet endlich wieder seine Pforten. Nach vielen Kulturveranstaltungen im vergangenen Jahr, kehrt die Partystimmung rund um den St. Patrick‘s Day 2023 wieder zurück. Am 18. März, einem Tag nach dem irischen Feiertag, färbt sich der Stadl in Bildein grün. Auf die Gäste warten an diesem Abend verschiedene kulinarische und musikalische Highlights - ganz im Zeichen des Saint Patrick‘s.

Für musikalische Unterhaltung und irischen Flair sorgen die beiden Bands „Firkin“ und „The Crazy Rogues“ aus Ungarn. Die schwungvolle Musik mit irischen und schottischen Einflüssen, lässt mit Sicherheit kein Tanzbein ruhen. Nach den beiden Bands folgt eine Aftershow-Party mit DJ Joe.

Der Stadl in Bildein verwandelt sich am 18. März in ein gemütliches Irish Pub. Natürlich dürfen dabei die irischen Nationalfarben Grün, Orange und Weiß nicht fehlen. Aber nicht nur die Dekoration soll an die grüne Insel erinnern, bei der Irish Night dürfen auch irische Erfrischungen wie ein Guinness vom Fass, grünes Bier, Cider und Snakebite-Cocktails nicht fehlen. Die Familie Weber aus Moschendorf versorgt die Gäste zudem mit irischen Köstlichkeiten, wie Guinness-Irish-Stew oder hausgemachtem Kartoffelgulasch.

Tickets für die Irish Night können im Vorverkauf um 10 Euro bei regionalen Verkaufsstellen, wie beim Kaufhaus Knopf (Bildein), Lendls Konditorei und Backstube (Bildein), Oberwarter Musikhaus und Raiffeisenbankfilialen im Bezirk Güssing bezogen werden. Tickets an der Abendkassa kosten 12 Euro, Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt. Einlass der Irish Night ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Online sind die Tickets auf https://ntry.at/irishnight23?l=de erhältlich.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.