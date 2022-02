Irish Night in Bildein

Vollbild

Roburda Feiern, wie früher. Am 19. März findet im Bildeiner Stadl die Irish Night statt. Das Team des KuKuK Bildein freut sich am 19. März auf einen beschwingten Abend im Zeichen des St. Patrick's Day. Neben der außergewöhnlichen Deko sorgen auch Guinness vom Fass, grünes Bier, Cider, Snakebite und ausgewählte Whiskey-Spezialitäten für das typisch irische Flair. „TribU2 — A Tribute To U2“ verfolgt seit der Gründung im Jahr 2003 ein klares Ziel: Eine möglichst authentische Reproduktion des einzigartigen Feelings, des unverkennbaren Sounds, der markanten Optik und der außergewöhnlichen Show der irischen Rock‐Superstars von U2 auf die Bühne zu bringen.

