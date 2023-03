ÖVP Güssing stellt sich neu auf

Werbung

Die Nachfolge von Alois Mondschein als ÖVP-Stadtparteiobmann von Güssing ist geklärt. Beim ordentlichen Stadtparteitag im Gasthaus Stelzmayer wurden Philip Krobath und sein Team mit 100% der Delegiertenstimmen gewählt.

„Die Zukunft basiert auf dem, was wir heute tun!“ Mit diesem Zitat von Mahatma Gandhi startete Vizebürgermeister Franz Fabian sein Statement am Beginn der Sitzung. Dann war Krobath am Wort. Als neuer Stadtparteiobmann und Michael Hoffmann, Franz Fabian, Jürgen Szerencsits, Rene Pöschlmayer und Hermann Unger, als seine Stellvertreter.

„Es freut mich, dass so viele Mitglieder bereit sind am eingeschlagenen Kurs von Vizebürgermeister Franz Fabian mitzuwirken und somit für Güssing die Zukunft gemeinsam mitgestalten wollen. Der Zuspruch aus der Güssinger Bevölkerung für unseren Weg ist phänomenal“, sagte Krobath. „Wir werden die Bedürfnisse der GüssingerInnen aufgreifen und zusammen mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat Beschlüsse für eine Weiterentwicklung der Stadt fassen“.

Der neue Vorstand der ÖVP Güssing will sich aktiv für eine Weiterentwicklung der Stadt mit allen Ortsteilen einsetzen. „Durch diesen Vertrauensvorschuss tragen wir eine große Verantwortung, der wir gerecht werden wollen und laden ein, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen“, so Krobath.

Landesparteiobmann Christian Sagartz war ebenfalls anwesend, bedankte sich bei Alois Mondschein, stellvertretend für alle ausgeschiedenen Funktionäre, für den Einsatz und die geleistete Arbeit und gratulierte dem neu gewählten Team.

