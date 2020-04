Der Verein „Wieseninitiative“ bittet am Samstag, dem 25. April (10 bis 17 Uhr), zum Pflanzenmarkt nach Rauchwart. „Unser Pflanzenmarkt wurde heuer kurzfristig von Ollersdorf nach Rauchwart verlegt. Am Parkplatz des Badesees haben wir genug Platz, um die Coronavirus-Regelungen für Bauernmärkte einhalten zu können“, heißt es dazu vom Verein. Es wird viele kleine Stände geben, mit ausreichend Abstand, Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Die Besucher erwartet, wie jedes Jahr, eine riesige Auswahl an Tomaten, Paprika, Chilis, Kräutern, Blumen, Obstgehölzen und vieles mehr. Der Eintritt zum Pflanzenmarkt ist frei.