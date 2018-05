Das Güssinger Rathaus soll in den kommenden Jahren in mehreren Bauphasen saniert werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch der Vorwoche wurde ein diesbezüglicher Punkt beschlossen, nämlich die Pläne für den Einbau eines Lifts und die Umgestaltung der Eingangsbereiche im vorderen und hinteren Teil des Gebäudes.

„Beschluss, damit wir Förderungen erhalten“

Baustart 2019. In der ersten Phase soll ein Lift eingebaut und die Eingangsbereiche mit einer Rampe beziehungsweise Anhebung des Gehsteigs barrierefrei gemacht werden. Auch der Parkplatz wird saniert. | zVg/March, Schmölzer

Seitens der SPÖ war auf rasche Erledigung gedrängt worden, weil nur bei Einreichung vor Ende Juni Investitionsförderungen beantragt werden können. „Jetzt haben wir das Projekt auf Schiene, geplant ist auch ein barrierefreier Zugang zum Kinosaal“, erklärt Stadtchef Vinzenz Knor (SPÖ).

Kritik gab es naturgemäß von ÖVP-Vizebürgermeister Alois Mondschein, der bereits im Vorfeld mit Alternativvorschlägen wie einer Umsiedelung des Rathauses für Aufsehen gesorgt hatte. Ihn stört der geplante Einbau des Lifts im Inneren des Gebäudes, die Installierung im Außenbereich wäre wohl billiger, meint er: „Alle Decken müssen durchbrochen werden, das ist sicherlich nicht die beste Variante, sondern eine unnötig teure Lösung.“ Bis zur nächsten Sitzung will er Alternativvorschläge für den Einbau des Lifts vorlegen.

Weitere Beschlüsse im Gemeinderat waren die Anschaffung neuer Hardware für das Gemeindeamt (Kosten 35.000 Euro), ein 30 km/h-Tempolimit beim Hotel „Freiraum“, Förderung von Betrieben, die Lehrlinge ausbilden, und der Weiterbau des Güterwegs Winkelweg (Krottendorf).