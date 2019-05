Eine spannende Diskussionsrunde zur EU-Wahl ging am Campus der BHAK/BHAS über die Bühne.

Markus Wagentristl von der BVZ führte durch den interessanten Vormittag, zu dem die Spitzenkandidaten aller Parteien gekommen waren. Christian Sagartz von der ÖVP, Christian Dax von der SPÖ, Josef Graf von der FPÖ, Irmi Salzer von den Grünen und Eduard Posch von den NEOS.

BHAK/BHAS Die Schüler verfolgten mit großem Interesse die Diskussionsrunde der Politiker.

Die Schüler hatten sich im Vorfeld Fragen an die Politiker überlegt, die sie auch nach ihren Prioritäten gereiht hatten. Die erste Frage war „Wie groß ist das Vertrauen der österreichischen Bürger in die EU?“, gefolgt von „Wie will man in der EU für mehr Sicherheit sorgen?“. Bei vielen Themen herrschte Einigkeit unter den Kandidaten, bei manchen gingen die Erwartungen weit auseinander. „Mehr Europa“ wollen alle vertretenen Parteien, nur über die Details dazu gibt es noch keine Übereinstimmung.