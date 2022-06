Aktion der „Tigers“ bietet Freude an der Bewegung

Werbung

Spiele, die Körper, Geist und Reaktion trainieren und noch dazu viel Spaß machen – das findet man beim Tigers Cage in Stegersbach. Das von Ines Höfer und Anna Ofner gestaltete Programm erweckt augenblicklich Lust, einfach mitzumachen und selbst eine Stunde mit Bewegung und Freude zu erleben.

Das kostenlose Angebot richtet sich an Jung und Alt und umfasst am Freitag in der Zeit von 18 bis 19 Uhr Ballspiele, Geschicklichkeitsübungen, koordinative Spiele und Übungen zur Kräftigung der großen Muskelketten.

Am Montag zwischen 18 und 19 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich Rollerskates auszuborgen und bei der „Rollerdisco“ diese rasante Sportart auszuprobieren.

Die Teilnahme ist jederzeit ohne Anmeldung möglich! „Bewegt im Park“ findet in zahlreichen Gemeinden des Landes statt – z. B. in Güssing mit Yoga am Dienstag und Linedance am Donnerstag.

Das gesamte Kursprogramm ist unter www.bewegt-im-park.at zu finden.

