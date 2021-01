„Die Tourismusbranche hat es gerade nicht besonders leicht. Umso wichtiger ist es daher, dass die Beschäftigten eine gute Vertretung in den Betrieben haben. Die 118 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Falkensteiner Balance Resort in Stegersbach haben daher wieder einen Betriebsrat gewählt“, erklärt vida-Landesgeschäftsführer Oliver Krumpeck. „Sie alle werden künftig die Interessen der Kolleginnen und Kollegen vor der Geschäftsleitung vertreten durch Gespräche und Verhandlungen. So werden sie auch die schwierige Zeit der Corona-Krise gemeinsam meistern“, betonte Krumpeck abschließend.

Windhaber an der Spitze des Betriebsrates

Susanne Windhaber aus Rohrbrunn wurde zur Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Unterstützt wird sie bei ihrer Arbeit als Belegschaftsvertreterin von ihrer Stellvertreterin Andrea Varga aus Heugraben sowie von Markus Lakfif aus Oberwart, Gabor Török aus Szombathely und Zoltan Stan aus Stegersbach.