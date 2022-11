Selbstloser Einsatz für den guten Zweck

Werbung

„Wir kennen ein Mädchen, das die Förderwerkstätte besucht und wissen, dass das eine tolle Einrichtung ist“, begründet Ulli Lendl ihre Entscheidung, die Spendensumme in Höhe von 655 Euro an die Einrichtung von „Rettet das Kind“ zu übergeben.

Und noch etwas ist zugunsten der Förderwerkstätte geplant: „Als Weihnachtsaktion machen wir heuer Lebkuchen zum Selbstkostenpreis um 1,50 Euro. Davon werden 50 Cent pro Stück ebenfalls an die Förderwerkstätte gehen“, berichten die Lendls.

„Wichtig ist uns auch, dass die Region gestärkt wird“, so Ulli Lendl. Der Lebkuchen wird mit dem „peace“ Zeichen versehen sein und unter dem Motto „Schenke auch du ein Zeichen des Friedens“ stehen. Erhältlich ist er in der Konditorei Lendl in Bildein und wird auch bei Veranstaltungen zum Kauf angeboten.

