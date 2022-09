Stegersbach Blaudruck: Ein Stück Tradition im Café Maier

Claudia Jelinek

Große Freude mit den besonderen burgenländischen Blaudruckschürzen: Kerstin Maier, Annasophia Maier, Dorina Marko und die Erzeugerin Schneiderin Regine Krammer. Foto: Bäckerei Maier

M it ihren Blaudruck-Schürzen finden die Damen in der Café-Bäckerei Maier in Stegersbach bei den Kunden und Gästen großen Anklang.