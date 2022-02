Blaulichtzentrum bald komplett

So schnell wie Zugskommandant Thomas Peischl (links) und Feuerwehrkommandant Klaus Sabara für das Foto in die Jacke geschlüpft sind, so schnell sind sie im Falle eines Einsatzes abfahrbereit. „Wir sind bei vier bis fünf Minuten, bis das erste Auto ausfährt“, sagt Sabara. Beim geplanten Feuerwehrfest am 16. und 17 Juli kann man sich selbst ein Bild von der riesigen Anlage machen.

Foto: Silke