Buch als Juwel der Sprachkultur

„Du wirst das schon machen, hat mein Mann Franz immer gesagt, wenn ich ihm geraten habe, seine Werke doch allgemein zugänglich zu machen“, erzählt Isolde Bischof darüber, dass die literarischen Werke von Franz Bischof (1929-2013) Zeit seines Lebens nicht veröffentlicht wurden.

Von Kindesbeinen an war er mit seinem Heimatort, dem Brauchtum, dem Volkslied und der Volksmusik stark verbunden. Speziell der steirischen Knopfharmonika widmete Franz Bischof seine Freizeit. Auch war er Mitglied des „Josef-Reichl-Bundes“. Seine Arbeit und sein Wissen wurden weit über die Landesgrenzen wertgeschätzt. Gedichte und Kurzgeschichten aus seinem Leben, aufgeschrieben in der ursprünglichen hianzischen Mundart, vermitteln nun dank dem Engagement seiner Witwe einen Rückblick in die „gute, alte Zeit“.

„Im Lockdown sind mir all die Schriftstücke wieder in den Sinn und in die Hand gekommen. Ich habe alles gelesen und gedacht, wie schade es ist, das das alles nur in der Lade liegt“, beschreibt Isolde Bischof ihre Intention. So ordnete und erfasste sie sämtliche Schriftstücke. „Nur geschrieben ist das so eine trockene Angelegenheit, und so habe ich selbst Zeichnungen, passend zu den Themen, angefertigt“, so der persönliche Beitrag von Isolde Bischof zum Buch.

Das Buch ... „und wos i eing nou sogn wullt“ ist beim Hianznverein in Oberschützen, bei den Kulturzentren, im „ConClusius“ in Güssing und den umliegenden Gemeinden zum Preis von 15 Euro erhältlich.

Am Donnerstag, dem 10. November um 19 Uhr wird Isolde Bischof im Rahmen einer Veranstaltung des Kultur- und Verschönerungsvereins Stegersbach im Kastell Kostproben aus dem Werk geben. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von der Musikschule Stegersbach, passendes Bildmaterial trägt die Momentothek bei.

