Die Gans hat wieder Hochsaison, rund um Martini bieten viele Gaststätten die Spezialität in den verschiedensten Variationen an. So auch in Stegersbach, das seit heuer zu den elf Genussregionen des Burgenlandes zählt und mit acht teilnehmenden Betrieben aufwartet. Vom 9. bis 11. November wird das „Gansl Wochenende“ ausgerufen, zahlreiche Veranstaltungen warten auf das kulinarisch interessierte Publikum.

„Mit dieser Initiative wollen wir einen bedeutenden weinkulinarischen Event im Südburgenland schaffen, der alljährlich wiederkehrende Gäste in die gesamte Region lockt und damit zur Saisonverlängerung beitragen soll“, erklärt Landesrätin Verena Dunst. Tourismuslandesrat Alexander Petschnig dazu: „Mit ‚Gans Burgenland‘ wurde die touristische Delle zwischen der Sommersaison bzw. dem Beginn des Martinilobens erfolgreich ausgeglichen.“

Am Freitag, dem 9. November, wartet ab 18 Uhr ein hochklassiges 4-Gang Dinner mit geräucherter Ganslbrust und der klassischen Martinigans im Kastell auf die Gäste, und am Samstag, dem 10. November lädt das Weingut Hirschmann ab 15 Uhr zur Weingutbesichtigung mit Verkostung ein. Ab 17 Uhr lockt ein „Südburgenländischer Abend“ mit kulinarischen Köstlichkeiten regionaler Produzenten aus der gesamten Region im Gasthaus Trummer in Burgauberg zahlreiche Besucher an. Nähere Details dazu gibt es unter www.stegersbach.at.