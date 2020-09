Mit seinem Kastell ist Marc Peischl ein Spezialist für Hochzeiten geworden. Hier bietet er seit 2013 den Brautpaaren einen stilvollen und eleganten Rahmen für den schönsten Tag in ihrem Leben.

Auf der grünen Wiese sagen sie nun „Ja“

So erkannte der Vollblut-Gastronom auch schnell den neuesten Trend, der die standesamtlichen Hochzeiten eher außerhalb der verstaubten Amtsgebäude sieht. Das Gewölbe im Kastell ist für Vermählungen bereit. Doch wenn das Wetter schön ist, zieht es die Brautpaare immer mehr nach draußen. Marc Peischl fing deshalb 2019 an, seinen Privatgarten für diese besonderen Veranstaltungen zu adaptieren. Er ist besonders praktisch gleich neben der Stegersbacher Kirche gelegen, sodass die Brautpaare - je nach Wunsch - gleich nach der standesamtlichen Trauung zur kirchlichen Trauung ohne viel Aufwand übergehen können.

Romantik pur auf 1.500 Quadratmetern

Eigentlich hätte der 1500 Quadratmeter große „Hochzeitsgarten“ erst 2021 den ersten Gästen zur Verfügung stehen sollen. Doch: „Aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr war der Wunsch der Brautpaare besonders groß, im Freien zu heiraten“, erzählt Marc Peischl. Ein weißer, romantischer Pavillon ist dabei der zentrale Zeremonieplatz, in dem die Paare getraut werden. Für die Gäste stehen Bänke, die mit weißen Hussen versehen sind, mitten in der grünen Wiese.

Hochzeitsboom für 2021 in Aussicht

Die Trauungen im „Hochzeitsgarten“ sind den Paaren vorbehalten, die im Kastell ihre Tafel abhalten. Falls das Wetter doch einmal nicht halten sollte und umschlägt, kann schnell in das Gewölbe im Kastell ausgewichen werden. Nach den heurigen vielen Stornierungen läuft die Buchungslage für das nächste Jahr schon äußerst gut: „“Von April bis September sind wir bereits ausgebucht“; freut sich der Kastell-Chef über das große Interesse an seiner besonderen Location.

Nähere Informationen zu den Hochzeiten im Kastell und im romantischen Garten gibt es auf der Homepage: www.kastellstegersbach.at und per Email: info@kastellstegersbach.at.