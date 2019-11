Die Mittelschule hat es sich zum Ziel gesetzt, zur „School For Future“ zu werden. Ausgehend von der Aktion „Teachers for future“ möchte man in Sachen Klimaschutz als aktives Vorbild vorangehen. So machten sich die Kinder der 2. bilingualen Klasse mit ihrer engagierten Lehrerin Klaudia Dragosits im „Indian Summer“ auf den Weg, um im schuleigenen Wald die Bedeutung von Wald und Klimaschutz in freier Natur zu erforschen.

BVZ In herrlich bunten Herbstfarben präsentierte sich der Wald den Schülern bei ihrer Forschung zum Thema „Wald und Klimaschutz“.

Diese „Out Door Lessons“ sind ein wesentlicher Teil, um zur „School For Future“ zu werden. „Der sogenannte „Indian Summer“ findet nicht nur in Neuengland an der amerikanischen Ostküste statt, auch bei uns kann man in diesen Tagen als `Leaf Peeper´eine wunderschöne Herbstverfärbung beobachten“ erklärt dazu Dragosits. Vor zwei Jahren ist die Schule zu einer „Fair Trade Schule“ ernannt worden, nun geht man mit dem neuen Projekt einen weiteren Schritt in eine gesunde Zukunft. Mit dem Schulwald und dem Schulgarten haben die Kinder direkt vor der Tür die Möglichkeit, die Natur zu erleben und die Auswirkungen des Klimawandels direkt zu sehen. Der Unterricht findet deshalb auch fächerübergreifend vermehrt in Form dieser „Out Door Lessons“ statt.