Drei neue Haltestellen für Linie B3

Seit dem dritten Adventsonntag gibt es in Stegersbach nun drei neue Haltestellen. Die Linie B3, die zwischen Stegersbach und Rudersdorf, mit Anschluss nach Graz verkehrt, wurde ausgeweitet.

„Wir reagieren hier auf den Wunsch der Bevölkerung und der Handelsakademie in Stegersbach, die unser Linienangebot sehr stark in Anspruch nehmen und sich zusätzliche Haltestellen in Stegersbach gewünscht haben“, so der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Burgenland Wolfgang Werderits. Erweitert wurde die Linie B3 um die Haltestellen Stegersbach B57 Nord (vis a vis vom HOFER-Markt), Stegersbach Steinbach Ziegelwerk und Stegersbach Handelsakademie.

Seit mittlerweile knapp zwei Jahren sind die Verkehrsbetriebe Burgenland, zwischen Montag und Freitag mit acht Kurspaaren, sowie sonn- und feiertags mit zwei Kurspaaren auf der Linie B3 unterwegs.

„Die meisten Zu- und Ausstiege verzeichnen wir in Stegersbach. Auch der Umstieg auf der Linie B1 nach Graz wird von vielen Fahrgästen aus Stegersbach genutzt“, ergänzt VBB-Geschäftsführer Wolfgang Werderits.

Auch Bürgermeister Jürgen Dolesch freut sich über die Erweiterung der Stopps: „Als Marktgemeinde Stegersbach ist uns die Stärkung des öffentlichen Verkehrs sehr wichtig. Wir freuen uns, dass seit knapp zwei Jahren eine attraktive Verbindung nach Graz, zusätzlich zu den G1-Bussen nach Wien haben“.

In Stegersbach hat sich durch die drei neuen Stopps nur die Abfahrt von der Haltestelle Stegersbach P+R um fünf Minuten geändert. Weitere Infos zum neuen Fahrplan gibt es unter der Hotline-Nummer 0800 500 805 oder unter www.verkehrsbetriebe-burgenland.at.

