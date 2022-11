Stegersbach Ein neuer Platz zum Austoben

Lesezeit: 2 Min CJ Claudia Jelinek

Ein weiterer, moderner und abwechslungsreicher Spielplatz für die jüngsten Gemeindebewohner steht ab sofort zur Benutzung zur Verfügung. Foto: zVg

A lles, was das Kinderherz begehrt, bietet der neue Spielplatz in der Kastellstraße in Stegersbach.