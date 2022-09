Ein Ring für die Ewigkeit

Ein ganz besonderes Kunsthandwerk, das bereits mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hat, übt Andrea Reiner aus: Die Goldschmiedmeisterin hat sich mit ihrem Geschäft am Hauptplatz 24 niedergelassen.

Nach ihrer Ausbildung war sie 25 Jahre in Wien tätig, um dann ihre Werkstätte im heimatlichen Rohrbach an der Lafnitz einzurichten. Nun, da die Kinder aus dem Haus sind, wagte Andrea Reiner den Sprung zu einem eigenen Geschäft.

„70 Prozent der Schmuckstücke erzeuge ich selbst“, so Reiner. Und selbst herstellen kann man in ungefähr vier bis fünf Stunden unter ihrer fachkundigen Anleitung auch seine Eheringe: Ein Stück Edelmetall der Wahl wird dabei zu einem Streifen gewalzt, gebogen und gelötet.

Anschließend gehämmert, gefeilt, gefräst und poliert. So entsteht ein höchst individuelles Schmuckstück. „Es gibt für die Brautpaare auch ein Fotobuch mit dem Ablauf der Erzeugung dazu“, so die nette Idee von Andrea Reiner für eine schöne Erinnerung an ein tolles Erlebnis.

