Erntedank mit Verabschiedung von Renate Heller

Die Pfarre Stegersbach feierte Erntedankfest und Weltmissionssonntag und nahm dies auch zum Anlass, Pastoralassistentin Renate Heller ein großes Danke für ihr jahrzehntelanges Wirken in der Pfarre zu sagen. Als Religionslehrerin lagen ihr Kinder und Jugendliche immer besonders am Herzen.

Das Begleiten der Menschen von der Taufe bis zur Gestaltung von Begräbnissen gehörte ebenfalls zu ihren Tätigkeiten. Dankende Worte kamen von Pfarrer Karl Hirtenfelder, mit dem sie eine lange Zusammenarbeit verbindet.

Im Namen der aktuellen Pfarrleitung und vielen MitarbeiterInnen bedankten sich Pfarrer Thorsten Carich und Pfarrgemeinderats-Kuratorin Katharina Stipsits.

„Du hast viele Herzen in unserer Pfarre in Bewegung gebracht und im Laufe ihres Lebens begleitet“, betonte Stipsits und überreichte symbolisch ein Gartenmobile mit vielen bunten Herzen. Im Namen der Marktgemeinde sprachen die Vizebürgermeister Andreas Schabhietl und Florian Lang ihren Dank aus.

Ein halbes Jahrhundert bei Sternsingern dabei

Renate Heller, die auch Fachinspektorin für Religionsunterricht an Pflichtschulen im Burgenland, organisierte auch 50 Jahre die Sternsingeraktion. Im Jahr 1972 hat Dechant Domweber die Verantwortung der Sternsingeraktion an die damals knapp 14-jährige Renate Heller übertragen. Im heurigen Winter war sie zum letzten Mal im Einsatz. Ihr Leitsatz: Es kommt nicht auf die Summe der Spende an, sondern auf die Bereitschaft die Herzen zu öffnen.

