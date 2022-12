Fair Trade in der Volksschule

Werbung

Im Oktober dieses Jahres startete die Volksschule Stegersbach ihren Bewerbungsprozess, um zur FairTrade Schule ernannt zu werden. Zur Umsetzung dieses Vorhabens gilt es, verschiedene Aufgaben zu erledigen.

Damit dieser Prozess ordentlich und nachhaltig stattfinden kann, wurde dazu ein eigenes Projektteam, bestehend aus Direktorin Doris Kottas und den Lehrkräften Monika Oswald, Beatrice Wallner und Benjamin Posch, erstellt.

Gemeinsam will man unterschiedliche Bereiche der fairen Schule in Angriff nehmen und einen personenunabhängigen, nachhaltigen Rahmen für dieses Projekt schaffen. Unterstützt wird das Team dabei auch vom Elternverein und Vertretern der Marktgemeinde Stegersbach. Die Verleihung soll dann ungefähr in einem Jahr stattfinden.

Einführung von Fair Trade Produkten

Die ersten Schritte zur Verwirklichung des Vorhabens sind bereits gesetzt worden: So dürfen sich die Volksschulkinder heuer am 6. Dezember über Fair Trade Nikoläuse freuen. Auch die Adventkalender in den Klassen werden nun mit Fair Trade Süßigkeiten gefüllt. Und für die Lehrerinnen und Lehrer gibt es im Lehrerzimmer ausschließlich Fair Trade Kaffee.

Weitere Aktionen sind bereits in Planung

Ein wesentlicher Punkt bei diesem Projekt ist natürlich auch, das Thema in den Unterricht zu implementieren und so die Kinder zu bewusstem Verhalten anzuregen.

„Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Fairness ist uns ein großes Anliegen. Wir wollen die Kinder in den verschiedensten Bereichen sensibilisieren, wenn es um den fairen Umgang geht“, so die Intention von Direktorin Doris Kottas: „Über die Unterstützung seitens des Kollegiums, des Elternvereins und der Gemeinde bin ich sehr dankbar und freue mich auf die folgenden Projekte!“.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.