Wie wird man eigentlich Faschingsprinzessin? Gibt’s schon jemanden fürs nächste Jahr? In Stegersbach wird seit 1991 in der Faschingszeit ein Prinzenpaar von den Mitgliedern der Faschingsgilde gewählt. Das aktuelle Prinzenpaar Denise Pelzmann und Florian Tanczos wird heuer abgelöst, ein Nachfolger steht noch nicht fest, auch wenn der heurige Fasching längst begonnen hat.

Das Prinzenpaar vertritt die Faschingsgilde bei Bällen (Eintanzen und Eröffnen der Polonaise, Ziehen der Gewinner bei Verlosungen) und sonstigen Veranstaltungen in der Faschingszeit. Auch beim Faschingsumzug steht das Prinzenpaar im Mittelpunkt. Es führt den Umzug mit einer Pferdekutsche an, verteilt Süßigkeiten und zieht die Gewinner bei der Verlosung. Für das Prinzenpaar können sich alle junge Mädchen und Burschen aus Stegersbach bewerben. Interesse am Fasching und an der Mitarbeit in der Faschingsgilde wird gerne gesehen. Meist bekunden potenzielle Kandidaten bereits ihr Interesse bei Mitgliedern der Faschingsgilde, wenn das Prinzenpaar unterwegs ist.