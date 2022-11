Freude am selber Nähen

Werbung

Sich kreativ zu betätigen, etwas Neues lernen und dabei nützliche und schöne Unikate produzieren - diese Leidenschaft entdecken immer mehr Hobby-Schneiderinnen und die, die es noch werden wollen. Unterstützung bieten dabei Anfängerkurse, wie der kürzlich im Stegersbacher Bauhof abgehaltene unter Anleitung von Schneiderin Regine Krammer.

„Gerne kann man die eigene Nähmaschine mitbringen, das hat den Vorteil, dass man gleich alle speziellen Fragen zur Funktionsweise beantworten kann“, so Krammer. Es besteht auch die Möglichkeit, sich ein Gerät auszuborgen.

Die Fachfrau erklärt die richtige Handhabung und das benötigte Werkzeug und Zubehör, um erfolgreich arbeiten zu können. Dreimal drei Stunden dauert die erste Einführung in die Materie, und dabei erzeugten die Kursteilnehmerinnen praktische und nach persönlichem Geschmack gestaltete Wende-Rolltaschen.

„Es gibt viele Möglichkeiten der Gestaltung, auch die Wiederverwertung von vorhandenen Materialien, wie zum Beispiel von alten Jeans, lässt hier tolle Unikate entstehen“, hat Regine Krammer hier auch den „Upcycling“ Gedanken im Sinn.

Nächstes Jahr im Frühjahr sind zwei weitere Kurse von der Volkshochschule in Zusammenarbeit mit Regine Krammer in Stegersbach geplant: Mit „Kleidungsstücke selber ändern“ und „Nähen nach Anleitung“ gibt es weitere Einblicke in die Schneiderkunst.

