Spielend und mit viel Spaß das Golfen erlernen, das kann man auf dem neu gestalteten Family & Fun Golf-Course von Reiters Golfschaukel in Stegersbach. Dieser einzigartige Kurs ist ohne Golferfahrung und Mitgliedschaft bespielbar. Es gibt verkürzte Abschläge für Kinder ab sechs Jahren in Grün-Nähe. Der Kurs eignet sich besonders für Anfänger, Familien, Vereine und Gruppen und ist ideal für eine „After Work-Runde“. Die Fairways verteilen sich kompakt rund um das Golfzentrum und bieten Bewegung an der frischen Luft in herrlicher Naturlandschaft.

Interessierte können einfach vorbeikommen und einfach probieren, ohne Golferfahrung und Mitgliedschaft.