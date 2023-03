Karl Reiter: „Brauche die Therme nicht“

Im Gegensatz zu anderen burgenländischen Thermen, waren die Energieferien für die Therme Stegersbach kein Turbo. Auch, dass es zwischen Stegersbacher Touristikern und dem Burgenland Tourismus seit Jahren mächtig rumort, ist alles andere, als eine Überraschung. In der Kritik der Stegersbacher Touristiker standen vor allem fehlende Werbeaktivitäten der Marke Stegersbach, die sich durch sinkende Nächtigungszahlen mittlerweile auch bemerkbar machen würden.

Mit der Neuinstallierung von Dietmar Salmhofer als Geschäftsführer des Südburgenland Tourismus hat man sich zuletzt aber seitens der kritischen Hoteliers wieder gesprächsbereit gezeigt, wenngleich sich Karl Reiter „wenig Hoffnung auf eine bessere Gesprächsbasis mit dem Tourismusverband“ erwartet.

Die zuletzt stark gesunkenen Gästezahlen in der Therme Stegersbach — die sich auch der Öffentlichkeit in Form von leeren Parkplätzen des Öfteren zur Schau stellen — will Reiter aber nichts schön reden.

„Wir haben nichts geändert, wir haben das gleiche gesunde Wasser, wir haben die Temperatur aus Energiegründen nicht heruntergesetzt. Wir hatten in den Weihnachtsferien Tage, an denen wir voll waren. Aber jetzt bei dem milderen Winterwetter und wenn die Leute Schi fahren, da können wir nicht konkurrieren“, sagt Reiter selbstkritisch.

Burgenland Tourismuschef Dietmar Tunkel will angesichts der Gästeflaute in der Therme Stegersbach nicht viel sagen, nur „dass, das neue Tourismusgesetz natürlich im gesamten Land gilt. Wir arbeiten auf gleicher Basis, mit identer Finanzierung, dem selben Marketing und den selben handelnden Personen sehr erfolgreich auch in den Thermenregionen Frauenkirchen, Lutzmannsburg und Bad Tatzmannsdorf.

Diese drei Thermen liefern Rekordergebnisse und setzten aufgrund hervorragender Qualität und moderner Ausstattung hohe Preise durch und die umliegenden Regionen leben von diesen Betrieben. Der Rückgang der Nächtigungszahlen in Stegersbach liegt also weder an der neuen, modernen und schlanken Tourismusstruktur noch am Marketing oder der Vermarktung.“ Dass aber mittlerweile Handlungsbedarf besteht, sieht auch Karl Reiter. „Über kurz oder lang, müssen wir uns etwas überlegen“, ist Reiter überzeugt.

Und auch angesprochen auf einen möglichen Verkauf der Therme Stegersbach, hat Karl Reiter eine Antwort parat: „An uns ist bislang niemand herangetreten, aber ich bin da ganz offen. Wir brauchen die Therme nicht unbedingt für den Betrieb des Hotels. Wir haben dem Land Burgenland als privater Betreiber in den letzten Jahren sicherlich einen doppelstelligen Millionenbetrag erspart, aber wir haben mittlerweile einen Abgang von einer halben Million Euro im Jahr und das ist noch mit den alten Energiepreisen gerechnet. Wir sind auf jeden Fall gesprächsbereit.“

