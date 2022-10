Knopf geht, Lang kommt: Gemeinderat konstituierte sich

Werbung

Der neu gewählte Gemeinderat wurde am 21. Oktober angelobt - Michael Knopf ist nach 15 Jahren als Vize nun nur noch Gemeinderat.

Sein Amt übernimmt Florian Lang, der neben Andreas Schabhietl (SPÖ) nun zweiter Vizebürgermeister ist. Das schlechte Abschneiden bei der Wahl war ausschlaggebend für die Rochade. „Für mich war der Wählerauftrag klar, in die zweite Reihe zurückzutreten“, so Knopf, „Ich werden aber weiterhin meine Erfahrung im Gemeinderat einbringen und dem neuen Team mit Rat und Tat zur Seite stehen“. Florian Lang ist auch sein Wunschkandidat für seine Nachfolge als Fraktionsführer im Gemeinderat.

Der 42-jährige Florian Lang ist seit 5 Jahren im Gemeinderat tätig und nun auch designierter Ortsparteiobmann. Die Wahl dazu wird in Kürze stattfinden. „Es wird sich ein bisschen etwas ändern, ich habe jetzt die große Aufgabe, mir ein Team zusammen zu stellen“, so Lang, der die Ortspartei auf einem breiten Fundament aufstellen will: „Nur mit einem guten Team kann man gute Arbeit machen“, ist die Überzeugung von Lang.

„Wichtig ist, dass wir uns in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat als konstruktive Oppositionspartei einbringen, wir gute und wichtige Projekte mitgestalten und mitunterstützen, aber auch Kritik üben werden, wenn es notwendig ist!“

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.