Kreuzfahrt-Profi erhält Auszeichnung

Kreuzfahrtprofi.at mit Sitz in Stegersbach ist eine Marke von Sagmeister Reisen mit Spezialisierung auf Kreuzfahrten mit Reisebegleitung. Die deutsche Reederei ‚Mein Schiff‘ von TUI Cruises hat Kreuzfahrtprofi.at nun für höchste Kompetenz ausgezeichnet; die Marke gehört ab jetzt zu den ‚Unsere Besten an Land‘.

„In Österreich wurden nur drei Agenturen in diesen elitären Kreis aufgenommen, was diesen Award besonders wertvoll macht“, verkündet Geschäftsführer Andreas Sagmeister sichtlich stolz. Das Reisebüro Sagmeister wurde 1974 in Stegersbach eröffnet und hat auch Filialen in Oberwart, Güssing und Rechnitz.

