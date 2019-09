Seit vielen Jahren liegt Johann Haberl und dem Hotel Larimar die Entwicklung der jungen Menschen in den ländlichen Regionen Kenias am Herzen. Durch jahrelange Partnerschaft mit der Sauti Kuu Foundation, die von Auma Obama, Schwester des ehemaligen US-Präsidenten, ins Leben gerufen wurde, wird es Jugendlichen möglich, eine gute Ausbildung zu absolvieren und in ihrer Heimat eine Arbeit zu finden.

Das Hotel Larimar bietet in Kooperation mit Obama den kenianischen Jugendlichen die Möglichkeit eines Volontariats. Aktuell ist bereits die dritte Schülerin aus Kenia, die 21-jährige Diana Achieng Sibaga, ins Larimar angereist. „Ein wichtiger Grundsatz ist es, die Jugendlichen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. Sie werden im Hotel Larimar in jeder Hinsicht unterstützt, damit sie sich in weiterer Folge in der Arbeitswelt Kenias eigenständig zurechtfinden“, so Johann Haberl.