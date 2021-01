Seit Jänner dieses Jahres gibt es in der Mittelschule (MS) und der Polytechnischen Schule (PTS) das Angebot der Schulsozialarbeit.

Die Aufgabengebiete der Schulsozialarbeit sind kontinuierliche Einzelberatung bei diversen Anliegen der Schüler, Gruppenarbeit und Konfliktmoderation, Mitwirkung an positivem Klassenklima, Information über Beratungsstellen und Unterstützungsangebote und Elterngespräche. MS-Direktor Erich Proszer ist froh, ein solches Angebot an seiner Schule ermöglichen zu können: „In unserer Schule gibt es zwei erfahrene Beratungslehrerinnen, aber gerade in dieser schwierigen Zeit brauchen unsere Kinder zusätzliche Unterstützung, wenn sie Probleme haben. Ein wesentlicher Punkt für mich ist, dass Schulsozialarbeiter eine Schnittstelle zwischen Schule, Familie und Behörden sind.“

Die Schulsozialarbeit kann kostenlos in Anspruch genommen werden.