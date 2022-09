Neue praktische Ärztin ab April 2023

Im November werden es 21 Jahre, dass Dr. Alois Zgubic seine Praxis in Stegersbach eröffnet hat und als praktischer Arzt für seine Patienten und Patientinnen da war. Ab April 2023 wird er in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Einen Nachfolger für eine Landarztpraxis zu finden, ist heutzutage kein leichtes Unterfangen. Umso glücklicher ist man nun, mit Dr. Eva Novakovits eine motivierte und kompetente Ärztin gefunden zu haben, welche die Ordination von Dr. Alois Zgubic übernehmen wird. Von Jänner bis März werden die beiden Allgemeinmediziner eine Gemeinschaftspraxis führen. So ist eine fließende Übergabe gewährleistet. Dr. Eva Novakovits war nach ihrem Studium in Wien von 2008 bis 2011 als Turnusärztin im Krankenhaus Oberwart tätig.

Danach arbeitete sie bei Hausarzt Dr. Gerd Moser in Eberau mit und entdeckte ihre Berufung: „Damals habe ich gemerkt, dass mir das Hausarztdasein große Freude bereitet und es mir wirklich eine Erfüllung ist, Menschen so lange begleiten zu dürfen“, so Dr. Eva Novakovits.

Da die persönlichen Rahmenbedingungen allerdings zu dieser Zeit noch nicht gegeben waren, war sie in der Folge in der kardiologischen Reha in Bad Tatzmannsdorf tätig, wo sie ihr Wissen bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, Diabetes usw. erweitern konnte. In Anbetracht dessen will Dr. Novakovits auch künftig in ihrer Ordination, neben den hausärztlichen Belangen, einen Focus speziell auf diese Themen legen. Im Augenblick bildet sie sich im Rahmen eines „Hochdruck-Diploms“ noch zusätzlich weiter, um den Schwerpunkt der richtigen Einstellung des Blutdrucks zu forcieren.

Auch die Behandlung von Diabetes ist ihr ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen des „Disease Managements“ Programms vom Land Burgenland will Dr. Novakovits ebenfalls „Therapie Aktiv“ anbieten. Großen Wert legt die Medizinerin ebenfalls auf Prävention und Gesundheitsförderung, auch im Sinne von Vorsorgeuntersuchungen.

Dr. Novakovits sieht Stegersbach als einen sehr attraktiven Standort: „Die Zusammenarbeit mit Dr. Alois Zgubic und das Übereinkommen mit den Gemeinden Stegersbach, Bocksdorf, Rohr und Heugraben ist super, es wird auch die Landarztförderung gewährt, was nicht ganz selbstverständlich ist.“ Dr. Eva Novakovits lebt mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern in Neuberg. „Große Unterstützung habe ich von meinem Mann, der seine Arbeitszeit auf 20 Stunden reduziert hat“, freut sich die Medizinerin auf ihre neue Herausforderung.

