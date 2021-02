Seit sieben Jahren können sich die Kunden im v am Hauptplatz 10 verwöhnen lassen, nun siedelt der beliebte Frisör ein kleines Stück weiter.

Mehr Platz fürs Schöne und zum Wohlfühlen

Inhaberin Monika Haller erzählt von den Anfängen ihrer „Beauty-Oase“: „Vor 21 Jahren habe ich mit einem kleinen Geschäft im Reiters Ressort gestartet und habe mich Schritt für Schritt vergrößert. 2014 wurde dann unser wunderschöner Salon mitten in Stegersbach eröffnet. Jetzt steht die nächste Erweiterung vor der Tür.“ Das Geschäft ist nun zu klein geworden, besonders bei der Einhaltung der Abstandsregeln, die im Moment gelten, ist man an räumliche Grenzen gestoßen. So fiel der Entschluss, ein neues Lokal zu mieten.

Viele neue Angebote, individuelle Beratung

Doch viel weiter müssen die Kunden nicht gehen, um auch in Zukunft in den Genuss der Angebote des Friseurteams zu kommen. Am Hauptplatz 5, im ehemaligen Inzko-Geschäft, sollen Anfang März die Türen zum neuen Friseur Fiducie aufgehen. Zur Zeit laufen die Umbauarbeiten noch auf Hochtouren. Nach der Fertigstellung wird den Besuchern noch mehr Komfort geboten und – was momentan besonders wichtig ist – ein sicherer Friseurbesuch ermöglicht. Monika Haller freut sich, ihren Kunden auch neue Behandlungen offerieren zu können: „Mit einer Gesichtsvermessung per Computer können wir individuelle Frisuren auf dem Bildschirm ausprobieren und so den optimalen Schnitt und die passende Farbe für jeden Typ finden. Wir arbeiten ohne Druck und Stress und setzen uns für die Beratungen kein Zeitlimit.“ Natürlich ist der Salon auch mit den neuesten Strähnchen-Techniken (Babylight, Shadow Wave) up-to-date und es gibt spezielle Pakete für Bräute.

Um das Wohlfühl - Angebot abzurunden wird der Salon in Zukunft auch medizinische Fußpflege anbieten. Zum neuen Salon gehört außerdem ein Garten, der in der schönen Jahreszeit ebenfalls von den Kunden genutzt werden kann. Chefin Monika Haller und ihr zehnköpfiges Team freuen sich auf die Arbeit im neuen Salon und starten dabei mit dem Motto: „Wir setzen Ihre Schönheit richtig in Szene.“