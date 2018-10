Prominenter Besuch fand sich im Hotel & Spa Larimar ein: Otto Retzer, Regisseur und Schauspieler, erholte sich mit seiner Frau Shirley nach der intensiven und stressigen Drehphase für seine neue Legenden-Doku-Serie bei Ayurveda und Detox.

„Ich war mit meinem Kamerateam bereits um 4 Uhr früh auf dem Pyramidenkogel, um den Wörthersee ins ideale Morgenlicht zu rücken. An anderen Tagen habe ich noch um 22 Uhr nachts Harald Juhnkes Sohn Peer in einer Münchner Bar interviewt, da dies der einzige freie Termin des begnadeten Chiropraktikers war“, plaudert Otto Retzer bei einem Glas Ingwer-Zitronengras-Tee über sein jüngstes Projekt.

„Hier im Hotel Larimar in Stegersbach kann ich meine Energien bei Ayurveda mit den indischen Spezialisten perfekt aufladen, gemeinsam mit meiner Frau Shirley entspannen und ganz nebenbei ein paar Kilos mit Detoxing abspecken. Die Kuren sind so wohltuend, ich bin hier im Larimar wirklich in meinem Traumhotel.“ So kann er gut erholt seine neue Legenden-Reihe über den unvergessenen Peter Alexander (26. Oktober, 20.15 Uhr bei Servus TV), „Monaco Franze“ Helmut Fischer (28. Oktober), Entertainer Harald Juhnke (4. November) und Thomas Gottschalk (11. November) sowie Peter Weck (18. November) promoten. Für 2019 steht schon sein nächstes Projekt auf dem Plan: „Die Rückkehr der Supernasen“ mit Otto Walkes, Mike Krüger und vielen mehr.