Mehr als 950.000 Gästebewertungen wurden gezählt, als die beliebtesten Hotels von den weltweit bekannten Hotelbewertungsportalen HolidayCheck und TripAdvisor für besondere Leistungen in der Hotelbranche ausgezeichnet und zertifiziert wurden. Die Stegersbacher Hotels räumten dabei zum wiederholten Male den HolidayCheck Award ab.

„Nicht umsonst zählt Stegersbach zu den modernsten Wellnessdestinationen Europas – neben 300 Sonnentagen pro Jahr, vielfältigen Wellnessangeboten und der größten Golfanlage Österreichs, bieten wir auch noch ausgezeichnete Übernachtungsmöglichkeiten, die mit hervorragendem Service, bester Lage und fairem Preis-Leistungsverhältnis brillieren“, freut sich Richard Senninger, Obmann der Golf- und Thermenregion Stegersbach.

Um sich für den Award einzutragen sind strenge Anforderungen zu erfüllen: Mindestens 50 Rezensionen müssen abgegeben worden sein sowie eine Weiterempfehlungsrate von 90% und eine Gesamtnote von 5 Sonnen sind erforderlich. Die Region Stegersbach ist strahlender Sieger aus Hotels in 144 Regionen und 37 Ländern. Das Allegria Resort Stegersbach by Reiters, das Hotel Larimar sowie das Thermenhotel PuchasPLUS weisen eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 98 Prozent auf und schmücken sich ab sofort mit dem international begehrten HolidayCheck Award. Das Hotel Larimar ist bereits zum siebenten Mal in Folge ausgezeichnet worden und erhielt heuer einen Gold Award.