Mit dem Beginn der Fastenzeit nähert sich Ostern in großen Schritten. Wer überlegt, in den Ferien etwas zu unternehmen, der kann Action im südlichen Burgenland erleben. Der 1. Burgenländischen Reitverein Stegersbach bietet einen Osterreitkurs an, der ein Vorbereitungskurs für das kleine und große Hufeisen, den Reiterpass und die Reiternadel ist.

Bereits seit über 50 Jahren ist der 1. Burgenländische Reitverein Stegersbach beim Reitstall Wagner eine beliebte Anlaufstelle für Pferdebegeisterte jeden Alters. Pferdefreunde aller Altersgruppen sind eingeladen, an den Kursen teilzunehmen. Nähere Informationen gibt es unter www.reitstall-wagner.at.