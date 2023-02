Rotes Kreuz: „Die Dienstelle ist ein Volltreffer“

Mit 1. Juli des Vorjahres hat die Dienststelle des Roten Kreuzes im Blaulichtzentrum ihren Betrieb aufgenommen.

Seit 1. September ist die Rettungsstelle in Stegersbach 24 Stunden besetzt. Die Bilanz nach einem halben Jahr fällt positiv aus - um es mit den Worten von Bezirksstellenleiter Leo Radakovits auszudrücken, sogar sensationell. Die Dienststelle ist ein Volltreffer. Mittlerweile werden, so Radakovits, ein Drittel aller Rettungseinsätze aus dem Bezirk vom Stützpunkt in Stegersbach aus angefahren. Für Radakovits kommt das auch nicht überraschend.

„Der nördliche Teil des Bezirks hat wesentlich mehr Einwohner. Weiter kommt dazu, dass wir aufgrund der zentralen Lage auch extrem schnell Einsätze im Bezirk Jennersdorf fahren können sowie in der benachbarten Steiermark“, erklärt Radakovits. „Unsere Argumentation, den Stützpunkt in Stegersbach 24 Stunden zu besetzen ist somit vollinhaltlich aufgegangen“, freut sich der Bezirksstellenleiter. Markant gestiegen sind im letzten Jahr neben den Rettungseinsätzen (von 2.900 auf 3.417) auch die Notarzteinsätze. Verbuchte man im Jahr 2021 noch 513 Notarzteinsätze, so waren es 2022 600 im ganzen Bezirk.

Gesunken ist allerdings die Zahl der Verlegungstransporte, die von einem Notarzt begleitet werden. „Das hat aber den Hintergrund, dass die meisten Notfälle seit einiger Zeit sofort ins Krankenhaus Oberwart gebracht werden“, erklärt Radakovits.

Notarzt: Keine Probleme bei Besetzung von Diensten

Gelegt hat sich zuletzt auch die Problematik, Notarztdienste im Bezirk nicht oder nur schwer besetzen zu können. „Für uns ist das natürlich sehr wichtig, die Einsatzbereitschaft am Laufen halten zu können“, so Radakovits.

