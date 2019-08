Ein außergewöhnlicher Schwimmkurs wird in der Allegria Familientherme angeboten: hier gibt es Meerjungfrauen-Workshops für Kinder. Viele Mädchen träumen davon, einmal wie Arielle im Wasser zu schwimmen.

Mit eleganter Flosse durch die Therme

Die Kurse, die für geübte Schwimmer und Taucher angeboten werden, bieten nun die Möglichkeit, mit der Flosse durch die Therme zu plantschen. Die Meerjungfrauenflossen sind im Workshop-Preis leihweise inkludiert, der Kurs dauert fünzig Minuten.

Wer dieses besondere Schwimmerlebnis einmal ausprobieren möchte, hat am 17. August um 14 Uhr wieder die Möglichkeit dazu, danach gibt es ab September jeden ersten Samstag im Monat den Meerjungfrauen-Workshop. Ein weiterer Tipp: am 21. September startet ein Schwimmkurs für Meerjungfrauen. Nähere Informationen und Reservierungen sind unter der Telefonnummer 03326/500500 oder per eMail unter therme@allegria-resort.com möglich.