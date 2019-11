E-Fahrzeug an einer Straßenlaterne laden, mobile Klein-Fotovoltaikanlagen ohne Genehmigungspflicht einfach an die Steckdose hängen, die überschüssige Solarenergie in lokalen Wasserstoffspeichern für den Winter aufheben – das klingt nach Energiezukunft und genau die wird im Südburgenland geprobt.

BVZ Andreas Schneemann koordiniert das Projekt, an dem zehn Gemeinden beteiligt sind

Das Projekt act4energy hat es sich zum Ziel gesetzt, nachhaltig erzeugten Strom in die Steckdose zu bringen. Ohne Umweg über Einspeistarife, sondern direkt, zuverlässig und sicher. „Wir schaffen ein regionales Energiesystem, in dem wir die Energie, die in der Region produziert wird, regional nutzen“, sagt Projektinitiator Andreas Schneemann.

Insgesamt zehn Gemeinden beteiligen sich an dem Projekt, dazu Kooperationspartner – darunter Siemens, das Austrian Institute of Technology und das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT). Ein Meilenstein für das 2018 gestartete Projekt wird der Baustart des Kompetenzzentrums für digitale und erneuerbare Energiesysteme am 26. November in Stegersbach sein. Rund 2,6 Millionen Euro werden in das 1.750 Quadratmeter große Gebäude investiert.

Neben der 180 kWp Fotovoltaikanlage wird es über intelligente Gebäudetechnik, Wärme-, Kälte- und Stromspeicher sowie E-Ladeinfrastruktur verfügen. „Es geht darum, lokal erzeugte Energie vor Ort zu verbrauchen und in einen Kreislauf mit verschiedenen Speicherlösungen einzubetten, damit Energie da ist, wenn sie gebraucht wird“, erklärt Schneemann. Die Bauzeit für das Zentrum, welches auch Ausstellungsflächen und Büroflächen beinhaltet, beträgt rund ein Jahr.