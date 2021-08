In der Herrengasse ist seit Kurzem das neue Geschäftslokal von Sandra und Mathias Adelmann zu finden. Es beherbergt zwei vollkommen verschiedene Dienstleistungen und stellt nicht nur damit ein Novum in der Region dar.

„Club-Promotion“ ist die Firma von Sandra Adelmann, sie beinhaltet die Werbeagentur und ist auch gleichzeitig Werbemittelhersteller. „Unser Unternehmen besteht bereits seit 2007 und war bis Juni 2021 vorrangig mobil bei den Kunden direkt im Einsatz“, erzählt die engagierte Unternehmerin.

„Stegersbach ist eine ständig wachsende Gemeinde und außerdem unsere liebgewonnene Heimat. Es fehlte allerdings vor Ort ein Unternehmen, das individuelle Produkte anbietet. Egal ob Einladungen für Hochzeiten, gravierte Geschenkartikel vom Kugelschreiber bis zur Schieferplatte oder bedruckte Bekleidung wir setzten sehr viel bei uns direkt im Haus um. Hier ist der Vorteil, dass wir schnell agieren können und besonders Kleinauflagen umsetzen können.“

Seit 2014 ist Stegersbach zur neuen Heimat von Sandra und Mathias Adelmann geworden. „Besonders überzeugend waren die vielen Sonnenstunden und die bereits vorhandene Infrastruktur“, freut sich Sandra Adelmann über ihre Wahl. Die Tierbestattung-Stegersbach wird von Mathias Adelmann geleitet.

„Wir sind bereits seit 2019 mobil unterwegs und unterstützen Tierbesitzer in ihren schwersten Stunden. Da wir selbst Tierbesitzer sind, wissen wir auch wie schwer es ist, geliebte Begleiter gehen lassen zu müssen“, erzählt Adelmann über seine Arbeit.

„Der pietätvolle und liebevolle Umgang mit den verstorbenen Lieblingen sowie die bestmögliche Unterstützung der Tierbesitzer in dieser schweren Zeit ist uns besonders wichtig.“ „Wir, sowie unsere Unternehmen, ergänzen sich gegenseitig. Für uns ist es selbstverständlich, dass dort angegriffen wird, wo gerade eine helfende Hand benötigt wird. Wir freuen uns, den für uns perfekten Standort, hier in der Herrengasse gefunden zu haben“, ist Sandra Adelmann stolz, in ihrer neuen Heimat mit ihrem Angebot eine Bereicherung für alle sein zu können.